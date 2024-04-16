YTÜ Yıldız Teknopark’ın global markası YTU Startup House tarafından faaliyete geçirilen Londra ofisi, Türk teknoloji şirketlerinin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmaya hazırlanıyor. Ofisin açılış programında konuşan Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, “Dünyanın önemli finans merkezlerinden yapay zeka konusunda önemli merkezlerden biri haline gelmekte olan Londra’da Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark’ın ofisinin açılışı çok kıymetli” dedi.

Yerli teknoloji şirketlerinin İngiltere üzerinden dünya pazarına açılmasını sağlayacak YTÜ Yıldız Teknopark Londra Ofisi açıldı. Battersea Power Station’da bulunan ofis, Türk bilişim şirketleri için Birleşik Krallık pazarına erişimini kolaylaştıracak. Firmalara sağlanan avantajlar ve desteklerle ilgili paylaşımlarda bulunan açılış lansmanına, Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci ve çok sayıda davetli katıldı.

“Önemli bir değişimin arifesindeyiz”

Açılışta konuşma yapan Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, “İkiz dönüşüm (dijital ve yeşil dönüşüm) dünyada çok ciddi değişikliklere yol açacak. Önemli bir değişimin arifesindeyiz. Bu bağlamda özellikle teknolojik yapay zeka dahil gerçekten dünyanın gidişatını değiştirecek. Bu konuda ülkemizde de son dönemlerde önemli çalışmalar yapılıyor. Sanayi Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Dönüşüm Ofisi ve tüm kurumlarımızın bu konuya çok büyük ilgisi var. Aynı şekilde özel sektörümüz ve akademi ile hep birlikte ortak çalışarak teknolojik dönüşüm hamlesini bizler de tamamlamaya gayret ediyoruz. Bu bağlamda dünyanın önemli finans merkezlerinden yapay zeka konusunda önemli merkezlerden biri haline gelmekte olan Londra’da Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark’ın ofisinin açılışı çok kıymetli. Buradan çok sayıda yeni girişimcimiz, Türk startupları çok güzel iş birlikleriyle önce unicorn sonra daha büyük firmalar haline gelip tüm dünyada Türkiye’nin ve Türk girişimcisinin bayrağını taşımaya devam edeceğine eminiz” şeklinde ifade etti.

“Şirketleri Londra üzerinden Dünyadaki finans ile buluşturacağız”

Türkiye’nin en büyük teknoparkı olduklarının altını çizen YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, globalleşme adımlarının 3 yıl önce başladığını belirterek şunları söyledi:

“Yıldız’ın bölgesine lider, globalde söz sahibi olma iddiasıyla 3 yıl önce çıkmış olduğu bu yolculukta bugün Londra ofisini açarak büyük bir adım atmış olduk. 3 yıl üst üste Türkiye’nin birincisi olmak bize globalde de var olma misyonunu bizlere yükledi. 10 yıl öncesinde Silikon Vadisi’nde başlatmış olduğumuz hızlandırma programları ve devamında Özbekistan ve Dubai’deki operasyonlarımız bizi Londra operasyonun öncesinde hazırlamış oldu. Biz Türkiye’nin teknolojisini dünyaya satabilme, Türk teknolojisini dünyayla buluşturabilme ve teknoloji girişimcilerimizi global yatırımcı ile buluşturabilme gibi bir misyon edindik. Bu kapsamda, Türkiye’nin ilk Uluslararası Teknoloji Pazarlanma Ofisi’ni Dubai’de açtık. Ülkemizdeki ihracata bakıldığında hizmet ihracatı konusunda yazılım ve teknoloji bir öncü kuruluşa ihtiyaç duyuyor. Bu noktada biz de Yıldız Teknopark olarak Dubai’de bir çatı şirketi kurduk. Orada 19 tane şirketimiz vardı. Şu anda Battersea Power Station içerisinde bir co-working alanında 28 şirketlik bir alan oluşturduk. Bu alanda da yine seçerek aldığımız şirketleri Londra üzerinden dünyadaki finans dünyasıyla buluşturabilmek için çalışmalarımız olacak. Bu konuda yaklaşık 3 yıldır çalışıyoruz. Ciddi bir know-how birikimimiz oldu. Biz burada şirketlere sadece yer vermek değil, o şirketlerin pazara girişlerini kolaylaştırmak, burada şirket kurulumundan tutun da pazarlamayla ilgili alacakları hizmetler, pazar analizleri ve devamındaki finansal ve hukuksal konularla ilgili desteklerini vereceğiz.”