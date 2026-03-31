İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda dün, görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan Polis Memuru Mustafa Aydın (29), olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan kalp masajıyla hayata döndürülen ancak durumu ciddiyetini koruyan Aydın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit polis için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni düzenlendi.

Törenin ardından şehidin naaşı Fatih Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine şehidin annesi Şerife Aydın, babası Kamil Aydın, kız kardeşi Ayşe Firdevs Aydın, yakınları, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Mustafa Aydın'ın naaşı, tören mangası eşliğinde defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.