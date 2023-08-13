Anne ve anneannesini baltayla doğrayıp, uzuvlarını evin penceresinden sokağa atan caninin muayane sırasında yaptığı kan dondurdu. İşte ayrıntılar...

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 31 yaşındaki Rabia Çataklı, sabaha karşı cinnet geçirerek anne ve anneannesini baltayla doğrayıp, uzuvlarını evin penceresinden sokağa attı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alınırken, cesetler ise adli tıpa kaldırıldı.

SABAHA KARŞI CİNNET

Edinilen bilgiye göre olay, sabah 05.00 sıralarında Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda yaşandı. İddialara göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan 31 yaşındaki Rabia Çataklı, sabah 05.00 sıralarında cinnet geçirdi.

BALTAYLA ÖLDÜRDÜ, CAMDAN SOKAĞA ATTI

Annesi Şeyda Çataklı ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldürüp parçalayan katil zanlısı, eşyalarıyla birlikte uzuvlarını da camdan sokağa attı.

KOMŞULAR DEHŞETE DÜŞTÜ

Gürültüye uyanan komşular durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, evin kapısını balyozla kırarak içeriye girdi.

CESEDE AİT PARÇALAR SOKAKTAN TOPLANDI

Rabia Çataklı, gözaltına alınırken, anne ve anneannesinin cesedine ait parçalar toplanarak tabuta konuldu. Cesetler otopsi için adli tıpa kaldırıldı.

YAKINLARI YIKILDI

Medine Küçükkuyu'nun iki gün önce kızının evine ziyarete geldiği öğrenildi. Haberi alan yakınları olayın yaşandığı evin bahçesinde birbirlerine sarılırken, jandarma ekipleri incelemeyi sürdürdü. Ceset parçalarının da atıldığı camın altında mutfak malzemeleri ve kumanya görüldü.

ÇATAKLI TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkuyu'yu bıçakla öldürüp cesetlerden kestiği parçaları camdan atan Rabia Çataklı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SERÇE PARMAĞINI KOPARIP, YUTTU

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, Rabia Çataklı'nın cinayet anında evde sela okuduğunu belirledi. Gözaltına alınan Çataklı'nın ifadesi esnasında da sadece tekbir getirdiği, polise ifade vermediği öğrenildi. Sağlık kontrolü için Devrek Devlet Hastanesi'ne götürülen Çataklı'nın, buradaki muayene sırasında kendi serçe parmağını ısırıp kopartarak, yuttuğu öğrenildi.