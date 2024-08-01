Türkiye, Filistin'in Gazze Şeridi'nde yaşayan Haniye ailesi için bir günlük yas ilan etti. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamada, yaşanan trajediye dikkat çekmek ve dayanışma göstermek amacıyla bu kararın alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan duyuruda, ülke genelinde bayrakların yarıya indirileceği ve tüm resmi kurumlarda bir günlük yas ilan edileceği açıklandı. Ayrıca, vatandaşların bu acıyı paylaşmaları ve Haniye ailesinin yaşadığı büyük kayıpla ilgili farkındalık yaratmaları için çeşitli anma etkinlikleri düzenleneceği bildirildi.

Yetkililer, Haniye ailesine ve Filistin halkına başsağlığı dileklerini ileterek, bu tür trajik olayların son bulması için uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceği ve onların haklarını savunmaya yönelik desteğini sürdüreceği de ifade edildi.

Yas ilanının, Türkiye ile Filistin arasındaki dayanışma bağlarını daha da güçlendireceği ve uluslararası arenada Filistin meselesine dikkat çekeceği ümit ediliyor.