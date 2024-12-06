Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Gambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek Büyükelçi Alkali F. Conteh ile iki ülke arasında sağlık turizmi işbirliği imkanlarını görüştü.

Türkiye ile Gambiya arasında sağlık turizmi alanında yeni bir işbirliği başlatıldı. Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Gambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek Büyükelçi Alkali F. Conteh ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye’nin güçlü sağlık altyapısının sunduğu avantajlar ve Gambiya’nın tıbbi aromatik bitkiler gibi doğal kaynaklarının sağlık turizmindeki potansiyeli ele alındı. İki ülke arasındaki ilişkilerin sağlık sektörü üzerinden daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Prof. Dr. Bay, Türkiye’nin sağlık altyapısının gücünü vurgulayarak, alternatif tıp, termal kaplıcalar ve cerrahi müdahaleler gibi alanlarda uzmanlık ve zenginlik sunduğunu ifade etti. Ayrıca, Gambiya’nın doğal ürünleri olan moringa, avokado, baobap ve susam yağı gibi bitkisel ürünlerin değerlendirilerek ekonomik katkı sağlanabileceğini belirtti. Bu ürünlerin Türkiye ve diğer ülkelere ihracı için federasyon olarak işbirliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Gambiya Büyükelçisi Alkali F. Conteh ise iki ülke arasındaki ilişkilerin, liderler düzeyindeki güçlü işbirliği sayesinde en üst seviyede olduğunu belirtti. Türkiye ile sağlık turizmi alanında ortak projelerde yer almak için hazır olduklarını ifade eden Conteh, Gambiya’da sağlık alanında planlanan yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Gerçekleştirilen toplantının Türkiye ile Gambiya arasında sağlık turizmi ve tıbbi aromatik bitkiler gibi alanlarda ekonomik ve kültürel bağları güçlendirme yolunda önemli bir adım olduğu ifade edildi.