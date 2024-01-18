Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin 1 numaralı kupasında 5. tur maçları oynanıyor. 5. tur maçında Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor ile 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Ozan Ergün çalıyor.
HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANIYOR?
Mondihome Kayserispor ile Gençlerbirliği arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı saat 15.00'te başladı. Karşılaşmayı A Spor'dan naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.
Kaynak: İBRAHİM USLU