Osmangazi Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Osmangazi Belediyespor Kulübü işbirliğinde düzenlenen Türkiye Veteran Voleybol Turnuvası, kadınlar ve erkeklerde oynanan üçüncü gün karşılaşmalarıyla sona erdi. Turnuvada dereceye giren takımlara, kupa ve madalyalarını Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın takdim etti.

Atıcılar Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Türkiye Veteran Voleybol Turnuvası’na İzmit, İzmir, Antalya, Manisa, İstanbul ve Bursa’dan toplam 18 takım katıldı. Erkeklerde 35+ ve 45+, kadınlarda ise 30+ ve 35+ yaş kategorilerinde takımların yer aldığı Türkiye Veteran Voleybol Turnuvası, 3 gün sürdü. Birbirinden çekişmeli ve zevkli maçların oynandığı turnuvada centilmenlik ön plandaydı. Aktif sporculuk hayatını sonlandırmış eski sporcuları bir araya getirmek ve tekrar spor yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen turnuva, yarı final ve final karşılaşmaları ile sona erdi.

Turnuvanın 30+ yaş kadınlar kategorisinde Bornova Veteran mutlu sona ulaşırken, Nico Medya Master ikinci, Venüs Veteran ise üçüncü oldu. 35+ yaş kadınlar kategorisinde ise Başkent Veteran şampiyon olurken, ikinciliği Osmangazi Belediyespor Veteran, üçüncülüğü ise Kocaeli Anka Veteran elde etti. Erkekler 35+ yaş kategorisinde Osmangazi Belediyespor Veteran şampiyonluk kupasını kaldırdı. Manisa Blok Veteran ikinci, İzmit Veteran da üçüncü oldu. 45+ kategorisinde ise 9 Eylül Veteran birincilik kürsüsündeki yerini aldı. Çengelköy Veteran ikinci olurken, Osmangazi Belediyespor Veteran ise üçüncü oldu. Turnuvada dereceye giren takımlara, kupa ve madalyalarını Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın takdim etti.

Dereceye giren takımları tebrik eden Başkan Aydın, “Türkiye’nin birçok ilinden gelen 200’ün üzerinde sporcunun katılımıyla Türkiye Veteran Voleybol Turnuvası’nı düzenledik. 10 erkek ve 8 kadın takım turnuvada mücadele etti. Çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere ve mücadele eden tüm sporculara teşekkür ediyorum. Sporun ve sporcunun her daim yanındayız. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, “Biz sporcunun zeki, çelik ve aynı zamanda ahlaklısını seviyoruz”.