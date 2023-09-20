Türkiye'de güvenlik birimlerine getirilen veya başvuran cinsel suç mağduru çocuk sayısı, son 9 yılda ciddi bir artış göstererek yüzde 287'lik bir artışla dikkat çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2014 yılında 11,095 olan cinsel suç mağduru çocuk sayısı, 2022 yılında 31,890'a yükseldi. Ayrıca, güvenlik birimlerine getirilen veya başvuran çocukların karıştığı olay sayısı 2022'de 601,754 olarak kaydedildi.

Bu olaylarda yer alan çocukların 259,106'sı mağdur, 206,853'ü kanunlarda suç olarak kabul edilen bir suçu işlediği iddiasıyla, 100,490'ı bilgi verme amacıyla, 16,499'u kayıp olarak başvurduktan sonra bulunması sebebiyle, 12,684'ü suç işlediği iddiasıyla, 6,122'si ise diğer nedenlerle güvenlik birimlerine getirildi.

Bu verilere göre, 2022 yılında güvenlik birimlerine cinsel suç mağduru olarak başvuran çocukların sayısı toplamda 31,890'dır. Bu sayının içinde 4,151'i erkek, 27,739'u ise kadındır.

Cinsel suç mağduru çocuk sayısının son 9 yılda yaklaşık olarak üç katına çıkması, bu alandaki sorunun büyüklüğünü vurgulamaktadır. 2014 yılında 11,095 olan cinsel suç mağduru çocuk sayısı, 2022 yılında 31,890'a yükselmiştir. Bu istatistikler, çocukların cinsel suçlara karşı daha fazla korunması ve bu tür suçların caydırıcı bir şekilde cezalandırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.