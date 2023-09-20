Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da geçtiğimiz günlerde yaşanan depremlerin yol açtığı yıkıma maruz kalan tarihi Antakya Ulu Camii'nin restorasyon çalışmalarına başladı. Bu değerli eser, depremin etkisiyle büyük hasar gördü ve tamamen yıkılmış durumda. Antakya Ulu Camii, 1271-1272 yıllarında Memlukler döneminde inşa edilmiş olup, medrese, yazlık camii, şadırvan, türbeler, çeşme, imaret ve dükkânlar gibi farklı dönemlere ait yapıları bünyesinde barındıran önemli bir külliye olarak biliniyordu. Cami, özellikle iki mihrabı bulunması açısından özel bir eserdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da yaşanan depremin ardından bölgede yardım faaliyetlerine katkı sağlamıştı. Ayrıca, deprem sonrası normale dönüş için çeşitli önlemler almış ve yaşam alanları oluşturmuştu. Şimdi ise Antakya Ulu Camii'nin restorasyon işini üstlenerek bu tarihi eseri yeniden ayağa kaldırmaya karar verdi.

Restorasyon çalışmaları için hazırlıklara Mayıs ayında başlandı ve röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri üzerinde çalışılıyor. Harita Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi caminin mevcut durumunu belirlemek için sahada ölçümler yapmıştır. Ayrıca, 3D tarama ile yapıların modellemesi ve ortofoto haritasının hazırlanması için gerekli veriler toplanmıştır. Restorasyon işini üstlenen firma da saha çalışmalarına başlamış ve tarihi enkaz alanında şantiye kurulumunu tamamlamıştır. Şimdi ekipler, tarihi kalıntıların temizliği için çalışmalarına devam etmektedir.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, depremin ardından Hatay'da önemli görevler üstlendiklerini ve Antakya Ulu Camii'nin restorasyonunun da bu görevlerden biri olduğunu ifade etmiştir. Aktaş, Bursa'nın tarihi eser restorasyonları konusundaki deneyimini kullanarak, camiyi aslına uygun bir şekilde restore etmeyi amaçladıklarını belirtmiştir.