Türkiye'de bir ilk gerçekleşti. Ülkemizin tarımsal üretimi için önemli bir adım atıldı. Üniversite, Kurum ve Çiftçi işbirliğinde aynı amaca hizmet edecek klinik Konya'da açıldı.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Tohum ve Bitki Sağlığı Kliniği açıldıKONYA (İGFA) - Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesinde, ülke tarımı ve çiftçisine hizmet verecek olan Türkiye'nin ilk ve tek Tohum ve Bitki Sağlığı Kliniği açıldı.

Üniversitenin konferans salonundaki açılış törenine PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Yönetim Kurulu üyeleri Ramazan Turan, Zafer Bülbül, Celal Balcı, Anadolu Birlik Holding yöneticileri, Konya Şeker yöneticileri, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, Mütevelli heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, kliniğin kurucusu Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Hastalıkları Uzmanı, Tarım ve İklim Değişiklikleri Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Klinik hakkında detaylı bilgi veren Bitki Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kubilay Baştaş, "Bitki sağlığı sürdürülebilir tarım ve ormancılığın yanında biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması açısından küresel bir öneme sahiptir. Tarımsal ürünlerin gıda güvenliğine uygun ve kaliteli bir şekilde üretiminde, bitki sağlığı hayati bir rol oynamaktadır. İklim değişikliği bu organizmalar ve ortam değişikliği için önemlidir. Bugün ülkemizde yetiştirilen 100’den fazla kültür bitkisinde ekonomik düzeyde zarar yapan ve sayıları giderek artan 552 adet önemli hastalık, zararlı ve yabancı ot bulunmaktadır. İnsanlar ektiklerini değil, hastalık, zararlı ve yabancı otlardan arta kalanları hasat etmekte ve bunların bir kısmını da yine depolarda zararlılara kaptırmaktadırlar. Tarımsal mücadelede bilinen tüm yöntemleri olabildiğince bir arada ve dengeli kullanarak, bitkileri etkin biçimde hastalık, zararlı ve yabancı otların etkilerinden korumak, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini de en aza indirgemek ana amaçtır. Bu amaçlar için ülkemizde bir üniversite bünyesinde ilk kez Tohum ve Bitki Sağlığı Kliniğimiz, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde kurulmuştur" dedi.

Prof. Dr. Kubilay Baştaş, AR-GE potansiyeline sahip Tohum ve Bitki Sağlığı Kliniği'nin, öncelikle bölgemizde ve Türkiye genelinde farklı bitkilerde büyük sorunlar oluşturan hastalıkların güncel durumunun belirlenmesi, doğru ve sağlıklı tedavi yöntemlerinin uygulanması açısından araştırmacılara, çiftçilere yol göstereceğine vurgu yaptı.

Tohum ve Bitki Hastanesi gibi hizmet verecek olan bu klinik için 7-8 ay öncesinden AR-GE çalışmalarını başlattıklarını belirten kliniğin kurucu akademisyeni, Bitki Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş, "Bir yandan bitkileri, ürünleri etkin ve zararlı hastalıklardan koruyacak şekilde, diğer yandan da çevre ve insan sağlığını olumsuz olarak etkilemeyecek teknolojilere sahip olmak zorundayız. Bu kapsamları içerecek şekilde tohumdan bitkinin gelişimine, hasattan hasat sonrasındaki bütün sorunları ele alabilecek ilk ve tek kliniğimizi Konya Gıda ve Tarım Üniversitemiz'de oluşturduk. Bu süreç 7-8 ay önce başladı, tüm paydaşlardan destek aldık. Numuneler alarak denemeler yaptık. Tarımsal üretimde ürün kayıplarını en aza indirecek ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak çalışmaları uyguladık. Şeker pancarı başta olmak üzere patates, buğday ve diğer tarım ürünlerinde biyolojik mücadelemizde başarılı sonuçlara ulaştık. Bilindiği üzere iklim değişikliği günümüz tarımının en büyük sorunlarından biridir. Küresel ısınmaya bağlı sıcaklık artışları ve kuraklık tarımsal faaliyetleri önemli oranda azaltmakta yada sınırlandırmaktadır" diye konuştu.

Bitki sağlığının, tarımsal üretimde ve sürdürülebilir tarımda çok önemli olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, kliniğin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çiftçiler için hastalıkların büyük bir sorun olduğunu ifade eden Erkoyuncu, "Çok basit gelebilir ama bir laboratuvar ortamında, birisi işte mikrobu bulmuş, bakteriyi bulmuş, faydalıyı - zararlıyı ayırmış. Hasta olan bir kök çürüklüğü iyileşmiş. Öncelikle bir çiftçi kuruluşu başkanı olarak, bir çiftçi olarak hakikaten çok etkilendim ben. Bazılarına göre sıradandır ama bana göre çok önemli. Tarımda birinci önceliğimiz su, kuraklık bizim için, çiftçilerimiz için, ülkemiz için çok önemli. Ürünlerimizin, bitkilerimizin iklim değişikliklerine, kuraklığa dayanıklı olmasıyla ilgili çalışmaları da çok önemsiyorum. Bütün mesele bundan sonrasında üniversite, kurum, çiftçi iş birliğini çok sağlıklı hale getirmek ve ilerletmektir. Bu klinik vesilesiyle, üniversite, kurum ve çiftçi arasında işbirliği köprüleri de kurulur. İyi niyet çerçevesinde helal, hukuklu, akla yatan her şey yapılır, uygulanır. Hep birlikte çok çalışarak sağlıklı sonuçlar alabiliriz.” diye konuştu.