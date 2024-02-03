Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Şubat ayında başlayacak ‘Yetenek Taraması’ ile ilgili detaylı bilgi verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Bilecik’te ilköğretim 3. sınıf öğrencilerine yönelik 2023-2024 dönemi ‘Yetenek Taraması’ Şubat ayında başlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, 2017 yılında başlayan bu projenin devam ettiğini belirterek, “Çocukların sporla erken tanıştırılması ve spora başlama yaşında olan yetenekli çocukların tespit edilmesi amacıyla uygulanan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile geleceğin şampiyon sporcuları Bilecik’te tespit edilmeye devam ediliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yapılacak taramalarda 3 bin 19 öğrencinin boy ve kiloları ölçülerek temel motor beceri, dayanıklılık, koordinasyon ve esneklik test sonuçları veri tabanına kaydedilecek. Bilimsel yöntemlerle değerlendirilen veriler, sporcuların en yatkın olduğu branştan daha az yatkın olduğu branşa doğru sıralanacak ve bu sayede spor karneleri oluşacak. Spora yönlendirilmelerinin son aşamasını oluşturan ara ölçümlerin tamamlanmasının ardından karneler e-Devlet üzerinden yayımlanacak ve sporcular yatkın oldukları branşlara yönlendirilecek’’ dedi.

‘Türkiye’nin en büyük alt yapı organizasyonu Bilecik’te başlayacak’

Sporu geniş kitlelere yaymanın ve sporu çocuklara sevdirirken spor kültürü aşılamanın gerekliliğini vurgulayan Özdemir “Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye’nin en büyük alt yapı organizasyonunu oluşturan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı 2023-2024 dönemi genel taraması yakında başlayacak. İnşallah testler tamamlandıktan sonra sporcularımızı yetenekli oldukları branşlara yönlendirerek ülkemize yeni yetenekler kazandırmanın gururunu yaşayacağız” dedi.