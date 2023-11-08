Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) güncel verilerine göre, ülkemizin 81 ilinde toplam 922 ilçe bulunmaktadır. İstatistiklere göre İstanbul'un Esenyurt ilçesi, Türkiye'nin en büyük ilçesi unvanını taşıyor. Esenyurt'un 977 bin 489 kişilik nüfusuyla bu ünvanı elinde bulundurması, aynı zamanda 57 ilin nüfusunu geride bırakarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Sıralamada Bursa'nın Osmangazi ilçesi, 884 bin 451 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin beşinci en büyük ilçesi olarak yer alıyor. Ankara'nın Keçiören ilçesi ise, 942 bin 884 kişilik nüfusuyla üçüncü sıraya konumlanmış durumda. Keçiören'i, 936 bin 351 kişilik nüfusuyla Gaziantep'in Şahinbey ilçesi takip ediyor.

Sıralamada Bursa'nın Osmangazi ilçesi 884 bin 451, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 839 bin 553, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi 805 bin 930, ve Adana'nın Seyhan ilçesi 792 bin 536 kişiyle önemli bir konumda bulunmaktadır.

Dahası, İstanbul'un Bağcılar ilçesi 744 bin 351 kişi ve Pendik ilçesi 741 bin 895 kişi ile Türkiye'nin en büyük diğer ilçeleri olarak sıralanıyor.

Sonuç olarak, Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi arasında İstanbul'un 4 ilçesi, Ankara ve Gaziantep'in her birinden ikişer ilçe yer almaktadır. Buna ek olarak, Bursa ve Adana da bu listeye birer ilçe ile katkı sağlamaktadır.