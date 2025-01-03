Moloz yığınları ve su birikintileri sağlık tehdidi oluşturuyor

Orhanlı Mahallesi’nde farklı noktalarda birikmiş molozların arasında oluşan su birikintileri, çevrede enfeksiyon riski oluşturuyor. Özellikle yağışlı havalarda büyüyen bu su birikintileri, sinek ve diğer haşerelerin üremesine neden oluyor. Vatandaşlar, çocuklarının bu alanlarda oyun oynamaya çalıştığını ve ciddi tehlikelerle karşı karşıya kaldığını ifade ediyor. Tuzla Belediyesi’nin şimdiye kadar hiçbir çalışma yapmadığı ise dikkat çekti.

"Tuzla Belediyesi duruma duyarsız"

Mahalle sakinlerinden Sevda Yiğit, “Molozları gece atıyorlar, çocuklarımız kapının önünde duruyor. Buralar çok kötü halde. Çok kişileri uyardık ama dinlemiyorlar. Geceleyin geliyorlar. Geceleyin arabalarından boşaltıyorlar buralara. Halimiz çok kötü. Yardım istiyoruz. Buraların temizlenmesini istiyoruz çocuklarımız için” dedi.

Ayten Aytekin ise, “Çoluklar gidiyor üstünü başını batırıp geliyorlar. Hastalık kapıyor. Ağızlar, yüzleri yara oluyor. Yetkililerden temizlemenizi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinde Tuğba Korkmaz, “Burada çocuklarımız oynuyor, hasta oluyor. Buraların temizlenmesini istiyoruz. Çocuklar top oynuyor. Enfeksiyon kapıyor, mikrop kapıyor” şeklinde konuştu.