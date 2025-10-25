U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 79 kiloda mücadele İbrahim Metehan Yaprak finale adını yazdırdı.

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 79 kiloda mücadele eden U20 Avrupa şampiyonu ve Dünya üçüncüsü milli güreşçi İbrahim Metehan Yaprak, tüm rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. Yaprak, ilk turda Sırp rakibi Andrija Ivanovic’i sadece 65 saniyede 10-0 teknik üstünlükle mağlup etti. İkinci turda Pan American Şampiyonu Kübalı Geannis Garzon Tamayo’yu zorlu bir mücadele sonunda 10-8 yenen milli güreşçi, çeyrek finalde Ermeni Hayk Papikyan’ı 3-1 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Yarı finalde Bireysel Belaruslu Nikita Dmitriyevs Mayeuski’yi 5-2 mağlup eden Metehan Yaprak, finale çıktı.

Milli güreşçi, finalde bu yıl Zagreb’te düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası’nda Dünya ikincisi olan Amerikalı Levi David Haines ile karşılaşacak.