Yapılan güncel çalışmalarda, e-sigara buharındaki formaldehit, asetaldehit ve ağır metallerin damar çeperlerinde iltihaplanma ve erken yaşta endotel disfonksiyonuna yol açtığı ifade edildi. Prof. Dr. Bilgin Emrecan, "2024 yılında yayınlanan bir meta-analiz, düzenli e-sigara kullanımının arteriyel sertliği yüzde 30’a kadar artırdığını ortaya koydu. Ayrıca, bazı vakalarda elektronik sigaranın tetiklediği ani kalp ritim bozukluklarının hastaneye yatış gerektiren acil durumlara sebep oluyor" ifadelerini kullandı. Özellikle cerrahi planlanan hastaların, ameliyattan en az iki hafta önce elektronik sigarayı tamamen bırakmalarını öneren Prof. Dr. Bilgin Emrecan, toplumun bu ürünün "zararsız" olduğu yanılgısından bir an önce kurtulması gerektiğini uyardı. E-sigaralar sigarayı tamamen bırakmak için tek başına yeterli bir tedavi yöntemi olmadığını ifade eden Prof. Dr. Emrecan, kalp sağlığı söz konusu olduğunda bilimsel çalışmalarda kanıtlanmış yöntemlerin uygulanması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA