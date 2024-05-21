Yalova'nın Altınova ilçesinde 24 Ocak 2023 tarihinde kayalıklarda fotoğraf çektirmek için bulunduğu sırada düşerek hayatını kaybeden Semiha Sözer'in cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Sözer'in eşi E.N.S.'nin onu 20 metrelik uçurumdan ittiği iddia edilerek tutuklanıp cezaevine gönderildi. Alınan bilgilere göre, Altınova'nın Soğuksu köyü Ballıkaya bölgesinde 24 Ocak 2023 tarihinde 34 yaşındaki Semiha Sözer, eşi E.N.S. (41) ile birlikteyken yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düşerek yaşamını yitirmişti. Eşi, ifadesinde kayalıklara fotoğraf çektirmek için çıktıklarını belirtmişti.



Olay yerinde jandarma tarafından yapılan incelemeler ile olayın oluş şekline ilişkin maktulün eşinin çelişkili beyanları üzerine olayın kazaen düşme veya intihar olmadığı değerlendirilerek, adli makamlardan alınan izin doğrultusunda şüpheli E.N.S. hakkında teknik ve fiziki takibe başlandı.



Yalova İl Jandarma Komutanlığınca, olayı aydınlatmak amacıyla oluşturulan özel ekip tarafından 15 ay boyunca her türlü iz, delil ve emare değerlendirilerek yürütülen çok yönlü ve titiz çalışmalar sonucunda; olayla ilgili şüpheli durumların ortaya çıktığı görüldü.



Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığına yapılan teklif ve koordine ile ülke çapında alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet bilirkişi olarak görevlendirilerek olayın incelenmesi sağlanmış ve elde edilen bilgiler ışığında olayın intihar ya da kaza sonucu olmadığı, maktulün itilmek suretiyle ölümüne sebebiyet verildiği kanaatine varıldı.



E.N.S. adlı şüpheli ise “Eşe Karşı Kasten Öldürme” suçundan yakalanıp, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, Semiha Sözer öldükten sonra Orhangazi Hamzalı köyüne defnedilmişti.