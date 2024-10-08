A Milli Futbol Takımı’nın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, milli takıma çağrılan her oyuncunun hak ettiğini belirterek, "Buraya gelen her oyuncu hak ederek geliyor. Kaleci mevkisinde de iyi kalecilerimiz var. Milli takımda kimin oynadığının çok bir önemi yok" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta 11 Ekim Cuma günü Samsun’da Karadağ ile 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Milliler, hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. Ay-yıldızlılarda kaleci Uğurcan Çakır, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Antrenmanlara dün başladıklarını ve çok iyi çalıştıklarını belirten Uğurcan, "Burada olmak her zaman güzel. Güzel bir ortam var. Samimi bir ortam var. Buranın tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Hocamızın antrenmanlarına uyum sağlamaya çalışıyoruz. Mert ağabey küçük bir sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkarıldı. Ona da buradan geçmiş olsun demek istiyorum. Berke aramıza katıldı. Çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Buraya gelen her oyuncu hak ederek geliyor"

A Milli Takım’da her mevkide rekabet olduğunu aktaran 28 yaşındaki file bekçisi, "Buraya gelen her oyuncu hak ederek geliyor. Kaleci mevkisinde de iyi kalecilerimiz var. Milli takımda kimin oynadığının çok bir önemi yok. Kime forma geliyorsa elinden geleni yapmaya çalışıyor. Sezona iyi başladığımı düşünüyorum. Hocam şans verirse elimden geleni yapmaya çalışacağım. Milli takımımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en büyük takımlarında oynayan oyuncularımız var"

Hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da çok iyi Türk futbolcuların olduğunu vurgulayan Çakır, "Dünyanın en büyük takımlarında oynayan oyuncularımız var. Hem genç hem takıma liderlik yapan iyi oyuncularımız var. Hakan ağabey gibi dünya çapında futbolcumuz var. Arda, Kenan ve Kerem gibi çok yetenekli oyuncularımız var. Arkadaşlık ortamı gayet iyi. Hocamızla uyumumuz iyi. Almanya’da bunun sinyalini vermiştik. Hocanın istediklerini yapmaya çalışan bir grup var" cümlelerine yer verdi.

"Her zaman en iyi performansımı vermeye çalışıyorum"

Her zaman ülkesine faydalı olmak istediğini dile getiren milli file bekçisi, "Bu sezon takım olarak iyi başlayamadık ama kendimin iyi başladığını düşünüyorum. Her zaman en iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Çok çalışarak, hem burada hem takımımda iyi olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"Maçların yoğunluğu her sezon daha fazla artıyor"

Yoğun maç temposuyla ilgili de konuşan Uğurcan Çakır, şunları kaydetti:

"Biz Avrupa Şampiyonası’nda yaklaşık 45 gün geçirdik. Trabzonspor olarak 8-9 gün sonra Avrupa’da play-off maçımız vardı. Maçların yoğunluğu her sezon daha fazla artıyor. UEFA olmadığında milli takım araları oluyor. Gerçekten yoğun bir fikstür var. Ancak dünyanın her yerinde böyle. Buna adapte olmaya çalışıyoruz."

Milli kaleci, bu sezon özelinde iyi kaleci performansları gördüğünü aktararak, "Muhammed Şengezer, Berke Özer, Altay Bayındır ve Okan Kocuk iyi bir performans sergiliyor. Kayserispor’da Bilal de iyi bir performans sergiliyor" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.