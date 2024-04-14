Bursa’nın Uludağ eteklerinde çıkan yangını söndürme çalışmalarını, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştı.

Yangın, 10.00 sıralarında Uludağ eteklerinde Teferrüç-Kadıyayla mevkiinde çıktı. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler, 30 personel, 10 gönüllü ve 4 su tankeri sevk edildi. Zorlu şartlar altında yangınla mücadele eden ekiplere 1 yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Yangın 4 saat içerisinde söndürüldü. Yangına ait söndürme çalışmaları Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait sosyal medya hesabından paylaşıldı.