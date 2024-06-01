Geleneksel hale gelen ’Uludağ Premium Ultra Trail’, bu sene 12-13-14 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Tarih dolu parkurda Sporcular, Oteller bölgesinden başlayacak olan yarışta sırasıyla Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Alaçam, Buzul Göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennet Tepe üzerinden oteller bölgesine gelecek.

Uludağ Premium isim sponsorluğunda, ’Uludağ’da Koşmayı Hayal Et!’ sloganı ile bu sene 7’ncisi düzenlenecek Ultra Trail, birbirinden önemli isimleri 5 ayrı parkurda ağırlayacak. Marmara’nın doğal güzellikleriyle çevrili ve tarihi şehirlerinden biri olan Bursa’da 2 bin 543 metre yüksekliğindeki Uludağ’da koşucular, parkurlar boyunca muhteşem doğayla bütünleşecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Uludağ Alan Başkanlığı, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla 12-13-14 Temmuz’da gerçekleşecek ’Uludağ Premium Ultra Trail’ patika koşusunda katılımcılar unutamayacakları bir yarış tecrübesi yaşayacak.

Binlerce sporcunun katılacağı organizasyonda, UPUT100K, UPA66K, UPGE30K, UP16K ve UP6K’lık doğa harikası parkurlarla sporcular, kıyasıya mücadeleler yaşayacak. En rekabetçi dağ ultra maratonu olma özelliği de bulunan ‘’Uludağ Premium Ultra Trail’, her yıl olduğu gibi bu yıl da çıtasını yukarıya taşıyarak sporculara unutulmaz bir yarış deneyimi sunacak.

Bu yıl 7’ncisini düzenleyeceğimiz Uludağ Premium Ultra Trail için çok heyecanlı olduklarını dile getiren Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, “4 mevsim Uludağ mottosu ile çıktığımız bu yolda, Uludağ’ın ilkbahar ve yaz aylarında da içinde yeşilin 400 tonunu barındıran doğasını tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Film setini andıran parkurların en büyük özelliği ise bitki örtüsünün çeşitliliği ve değişen arazi yapısı. En büyük hedefimiz Uludağ’da turizmin 12 ay aktif hale gelmesi ve bunun için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Uludağ özelinde ilkbahar ve yaz aylarında farklı spor aktiviteleri de düzenlemeyi planlamaktayız. Spor bilincinin artması, sporun herkese rahatça ulaşılabilir hale gelmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Spor aynı zamanda bölgedeki herkesi kucaklayan bir olgu. Bu tarz yarışlar sayesinde belli dönemde iş yapan bütün esnafa da ayrı bir katkı sunmuş oluyoruz. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de yoğun bir katılımla gerçekleştireceğimiz Uludağ Premium Ultra Trail sayesinde hem turizmi hareketlendireceğiz hem de yerele dokunmuş olacağız” dedi.

Uludağ Premium Ultra Trail, birbirinden önemli ve güzelliklerle dolu 5 ayrı parkurda koşulacak. Uludağ Premium Ultra Trail (UPUT100K), 100 kilometre ve 4 bin 620 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 60 patika, yüzde 30 single track ve yüzde 10 asfalt yoldan oluşan patika koşusu, 13 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 06.00’da start alacak ve 21 saatlik bir bitirme zamanına sahip olacak. Uludağ Premium Advanced Trail (UPA66K), 66 kilometre ve 3 bin 600 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 50 patika, yüzde 43 single track ve yüzde 7 asfalt yoldan oluşan yarış, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 06.00’da başlayacak ve 15 saatlik bir bitirme zamanına sahip olacak. Uludağ Premium Epix Trail (UPGE30K) 30 kilometre ve bin 510 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 65 patika, yüzde 30 single track ve yüzde 5 asfalt yoldan oluşacak. Uludağ bölgesinin en güzel doğa manzaraları içerisinde geçecek yarış, 13 Temmuz Cumartesi sabahı saat 08.00‘da start alacak 8 saatlik bitirme zamanına sahip olacak. Uludağ Premium Trail (UP16K) 16 kilometre ve 500 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 20 patika, yüzde 70 single track ve yüzde 10 asfalt yolda koşulacak. Yarış, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00’da start alacak.

Uludağ Premium Trail (UP6K) 6 kilometre ve 210 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 20 patika, yüzde 60 single track ve yüzde 20 asfalt yolda gerçekleşecek. Mücadele 13 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak.

Tarih ve doğa ile iç içe parkur

Oteller bölgesinden başlayacak olan Uludağ Premium Ultra Trail 100K, sırasıyla Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Alaçam, Buzul Göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennet Tepe üzerinden oteller bölgesinde sona erecek. Uludağ Premium Advanced Trail 66K ise, oteller bölgesinden başlayacak yarış sırasıyla Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Sarıalan, Tonoz Yayla, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, buzul göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennet Tepe üzerinden oteller bölgesinde son bulacak. Uludağ Premium Epix Trail 30K’da ise 1. Oteller Bölgesi üzerinden Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Sarıalan, Tonoz Yayla, Zeyniler Köyü, Kurbağakaya üzerinden oteller bölgesinde son bulacak. Uludağ Premium Trail 16K,

oteller bölgesinden başlayıp, Sarıalan, Kurbağakaya ve Softaboğan Şelalesinden geçerek Oteller bölgesinde bitecek. Uludağ Premium Trail 6K, oteller bölgesinden başlayacak yarış 1. Oteller Bölgesi üzerinden Kurbağakaya tekrar oteller bölgesine ulaşarak son bulacak.