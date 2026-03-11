İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, Amed Sportif Faaliyetler karşısında buldukları pozisyonu değerlendiremediklerini belirterek, 'Maalesef değerlendirmezsen rakip de bu pozisyonları değerlendirdikten sonra bir kırılganlık yaşadık. Arkasından bir gol daha yedik, bir reaksiyon veremedik. 4-0 mağlup olduk, üzgünüz' dedi.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında İstanbulspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 4-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, '1 hafta boyunca çalıştığımız pozisyonlardan, duran toplardan golleri yedik. Rakibimiz akan oyunda pek etkili değildi. Aslında ilk 20 dakika oyun denk gidiyordu. Biz önce pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Maalesef değerlendirmezsen rakip de bu pozisyonları değerlendirdikten sonra bir kırılganlık yaşadık. Arkasından bir gol daha yedik, bir reaksiyon veremedik. 4-0 mağlup olduk, buradan üzüntülü bir şekilde ayrılıyoruz. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda puan ve puanlar alıp daha rahat bir nefes almak istiyoruz' ifadelerini kullandı.