Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Uludere İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde öğrenciler, Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği dersi çerçevesinde su kaynaklarının incelenme aşamasını ve su arıtım süreçlerini yakından gözlemleme fırsatı yakaladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Hendek Şehit Mahmutbey Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerini Hendek Uludere İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde misafir etti. Öğrenciler, Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği dersi kapsamında düzenlenen gezide, suyun kaynaktan musluklara ulaşana kadar geçen arıtma süreci öğrencilere aktarıldı. Ziyaret sırasında öğrencilere içme suyunun arıtılma sürecinde izlenen aşamalar, kullanılan teknolojiler ve su kaynaklarının korunmasına yönelik alınan önlemler hakkında detaylı bilgi verildi. Uzmanlar tarafından su kaynaklarının verimli kullanılması ve iklim değişikliğinin su üzerindeki etkileri üzerine bilgilendirmeler yapıldı.