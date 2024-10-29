Ülke, "Ulusal Yapay Zeka Araştırma Laboratuvarı"nı kurarak, yapay zeka projeleri ve araştırmaları için önemli bir merkez oluşturmayı hedefliyor. Bu laboratuvar, hem yerel hem de uluslararası düzeyde inovasyonu teşvik etmek, iş birliğini artırmak ve yenilikçi çözümler geliştirmek için tasarlandı.

Laboratuvarın, üniversiteler, özel sektör ve diğer araştırma kurumlarıyla ortaklıklar kurarak, yapay zeka teknolojilerinin çeşitli alanlarda uygulanmasını sağlamak amacıyla projeler geliştireceği belirtiliyor. Güney Kore hükümeti, bu girişimle ülkedeki yapay zeka ekosistemini güçlendirmeyi ve dünya çapında lider bir konuma gelmeyi hedefliyor. Böylece, bilimsel araştırmaların yanı sıra, sanayi ve toplum için faydalı uygulamaların geliştirilmesine katkıda bulunması bekleniyor.