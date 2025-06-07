Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 5’incisi ‘Soğanlı Vadisi’ teması ile düzenlenecek olan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu heyecanı büyüyor. 21 Eylül 2025’te koşulacak 5’inci Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21K, 10K ve Halk Koşusu parkurları belli oldu.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun incisi Kayseri’yi çok yönlü yatırımları ile lider bir şehir yapma yönünde gayretlerini sürdürürken spor alanında da emin adımlarla kenti zirveye doğru taşıyor.

Bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önemli spor projelerinden biri olarak birincisi 2021’de Kültepe teması, ikincisi 2022’de Erciyes teması ve üçüncüsü, 2023’te Mimar Sinan teması, dördüncüsü 2024’te Koramaz Vadisi teması ile gerçekleştirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu bu yıl ise Kapadokya’nın giriş kapısı olarak bilinen ‘Soğanlı Vadisi’ teması ile düzenlenecek.

21 Eylül 2025 tarihinde 5’inci Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nu heyecanı yaşayacak ‘Altın Bayrak’ ödüllü Avrupa Spor Şehri Kayseri, bir kez daha profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirerek kenti ve kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor.

21K, 10K ve Halk Koşusu parkurları ve çeşitli aktivitelerle 5’inci kez nefesleri kesecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda 21K, 10K ve Halk Koşusu parkurları belli oldu.

21K, 10K ve Halk Koşusu Parkurları Belli Oldu

21 Eylül 2025’te koşulacak 5’inci Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21K, 10K ve Halk Koşusu parkurlarında gerçekleşecek. Sporcular 21K parkurunda Ordu Evi önü start noktasından koşuya başlayarak Sivas Caddesi boyunca devam edip Cırgalan Tramvay Durağından Anadolu Harikalar Diyarı (AHD) Kavşağına dönecek ve ardından şehir merkezi yönünde Mimar Sinan Kavşağı, Doğu Garajı Kavşağı, Tuna Kavşağı ve Fuzuli Kavşağı’nı geçerek Ordu Evi önü bitiş çizgisine ulaşacak.

5’inci Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 10K koşusunda ise sporseverler, Ordu Evi önü start noktasından koşuya başlayarak Sivas Caddesi boyunca devam edip, 10K dönüş noktası olarak belirlenen Doğu Garajı Kavşağı’ndan dönüş yapıp, Tuna Kavşağı ve Fuzuli Kavşağı’nı geçerek Ordu Evi önü bitiş çizgisinde yarışı tamamlayacak.

Maratonda Halk Koşusu parkuru ise sporseverler, Ordu Evi önü start noktasından koşuya başlayarak Sivas Caddesi boyunca devam edip İpeksaray Kavşağı dönüş noktasından dönerek Fuzuli Kavşağı Ordu Evi önü bitiş çizgisine erişecek.

2024 yılında 13 farklı ülkeden 250 yabancı sporcunun katıldığı maratona, sporseverlerin ilgisi de büyük olmuştu. 21 Eylül 2025’te saat 08.00’da başlayacak olan 5’inci Kayseri Yarı Maratonu’nda yerini almak isteyenler için www.kayseriyarimaratonu.com sitesi üzerinden 21K ve 10K kayıtları sürüyor.

Katılımcılar, hem spor yapıp çeşitli etkinliklerle eğlenirken hem de tarihi ve doğal güzellikleri ile açık hava müzesi konumundaki Kayseri’yi yakından tanıyarak tüm dünyaya tanıtımına da katkı sunacak.