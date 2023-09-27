Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Bursa Sanat Çalıştayı'na katılan 21 sanatçı, bir hafta süren etkinlik boyunca Bursa'nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret ederek kent izlenimleri kazandı. Bu izlenimleri kendi bakış açılarıyla tuvallere aktaran sanatçılar, Bursa'nın tarihi kimliğini yeniden yorumladılar.

Türkiye ile birlikte 7 ülkeden gelen 21 ressam, çalıştay kapsamında Bursa'nın önemli mekanlarını gezdikten sonra, hazırlanan atölyede bu izlenimleri tuvallere döktüler. Bu eserler, "Ressamların Fırçasından Bursa Resim Sergisi" adı altında sergilendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, her şehrin bir hikayesi olduğunu ve Bursa'nın hikayesinin oldukça orijinal olduğunu vurguladı. Bursa'nın farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve erken dönem Osmanlı'nın izlerini taşıyan önemli bir şehir olduğunu belirten Aktaş, sanatçılara teşekkür etti ve eserlerin şehre önemli bir değer katacağını ifade etti.

Çalıştayın küratörü Aynur Mahmudova Kaplan ise Bursa'da özel bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, resim sanatının daha fazla tanınması ve takip edilmesi gerektiğini söyledi. Sanatçıların Bursa'yı gezerek etkileşimlerini tuvallere yansıttıklarını ve bu çağdaş eserlerin gelecek kuşaklara miras olarak kalacağını dile getirdi.

Sergiye katılan sanatçılar da Bursa'nın güzelliklerini ve tarihi mekanlarını resimlerinde yorumladıklarını ve bu deneyimin kendileri için unutulmaz olduğunu belirttiler.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kültürel ve sanatsal etkinliklerle kentin kültürel hayatına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu tür çalışmalar, şehrin sanat ve kültür potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırarak şehrin kimliğini güçlendirmeye yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.