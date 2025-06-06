Ümit Milli Futbol Takımı, 8 Haziran Pazar günü İstanbul’da Arnavutluk ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile başladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki antrenmanda iki gruba ayrılan oyunculardan Karadağ maçına 11’de başlayan isimler fitness salonunda çalışırken, diğer grup ise saha çalışması gerçekleştirdi.

Ümit Milli Takımı teknik heyeti, oyuncuları ve çalışanları antrenman öncesinde bayramlaştı. Teknik Direktör Egemen Korkmaz, futbolcuların ve çalışanların bayramını kutladı.