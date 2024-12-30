Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından üniversite öğrenci topluluklarına destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES), 2. dönemde 998 başvuru alarak rekor kırdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, proje kapsamında yapılan başvuruların 362’si ulusal projelerden oluşurken, 636’sının yerel düzeydeki projeler olduğunu kaydetti.

Bakan Bak, en fazla başvuru yapılan iller; İstanbul, İzmir ve Bayburt olduğunu açıkladı.

ÜNİDES 3. DÖNEM BAŞVURULARI ŞUBAT 2025’TE YAPILABİLECEK

ÜNİDES’in üçüncü dönem başvuruları, 3-27 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Gençler, projelerini hayata geçirmek için başvurularını yapabilecek.

ÜNİDES ile birçok farklı alanda faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri, sunulan destek ve fırsatlardan yararlanabilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yerel projelerde 50 bin TL’ye kadar, ulusal projelerde ise 100 bin TL’ye kadar ayni destek sağlanacak.