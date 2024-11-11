SUBÜ Hendek MYO ’Etkinlik Atölyesi Topluluğu’ ile ’Gönüllülük Çalışmaları’ dersinin öğrencileri, Hendek Muammer Sencer Caddesi’ni temizleyerek çevre kirliliğine dikkat çektiler.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Hendek Meslek Yüksekokulu’nun ’Etkinlik Atölyesi Topluluğu’ ve ’Gönüllülük Çalışmaları’ dersi öğrencileri, Öğretim Görevlisi Sezgin Bıçak koordinasyonunda Hendek Muammer Sencer Caddesi’ni temizledi. Vatandaşların da destek verdiği öğrenciler cadde boyunca atılan çöplerin yanı sıra sigara izmaritlerini de topladı. Böylelikle yaşanılan çevrenin kirletilmesine ve sigaranın insan sağlığının yanı sıra çevreye yönelik zararlarına da dikkat çekildi.

Toplum için yararlı ve farkındalık oluşturacak etkinlikler yapmaya çalıştıklarını söyleyen Etkinlik Atölyesi Topluluğu Akademik Başkanı Öğretim Görevlisi Sezgin Bıçak, "Dönem başından itibaren özellikle Hendek ilçe merkezinde görünür olmaya gayret ediyoruz. Gayemiz hem öğrencilerimiz hem de vatandaşlarımız nezdinde çevre temizliğinden doğaya, kitap okuma alışkanlığından yardımseverliğe kadar birçok iyiliğe dikkat çekmek. Faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.