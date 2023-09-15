LÖSEV, ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu’nun sahne performansı ile 25. yıl dönümünü taçlandıracak özel bir geceye hazırlanıyor.ANKARA (İGFA) - İş, sanat, sağlık ve basın dünyasının önemli isimlerinin ağırlanacağı gecede LÖSEV sevgi, iyilik ve umut ile mücadele yüklü 25 yıllık yolcuğunu katılımcılara sunacak.

Küçük bir muayene odasından milyonlara uzanan hikâyesini on binlerce hayata dokunarak ilmek ilmek işleyen Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, çeyrek asrını kutlamaya hazırlanıyor.

Kurulduğu 1998 yılında 35 Lösemili Çocukla hizmete başlayan LÖSEV, bugün 75 bine yakın aileye, 6 milyonu aşkın gönüllüsü ile Türkiye’nin ve dünyanın en büyük gönüllü ağını oluşturarak el uzatıyor.

Her geçen yıl bağışçılarından personeline, kayıtlı hastalarından gönüllülerine ağını kat ve kat büyüten LÖSEV, kuruluşunun 25. yılını 19 Eylül 2023 tarihinde İstanbul İş Sanat’ta düzenlenecek olan özel bir geceyle kutlayacak.