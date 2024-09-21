Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı şantiyesinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projede hızla ilerlediklerini belirterek, "Bu proje tamamlandığında, Ankara ile Bursa arasında seyahat süresi 2 saat 15 dakika olacak" dedi.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Uraloğlu, Osmaneli’den Bandırma’ya kadar uzanacak toplam 201 kilometrelik yüksek hızlı tren hattının ilk etabının, Bursa’ya kadar olan 106 kilometrelik kesiminde tüm idari engellerin aşıldığını söyledi. Projenin yapım sürecinin şantiyenin çalışmalarıyla devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, ray döşeme işlemlerinin %20-30 seviyelerine ulaştığını, tünellerin tamamlandığını kaydetti. 2025 yılı sonunda projeyi tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Uraloğlu, proje kapsamında 7 istasyon, 23 tünel, 12 kaçış tüneli, 15 aç-kapa tüneli, 34 demir yolu köprüsü, 15 viyadük, 92 alt geçit ve 53 üst geçit bulunacağını açıkladı. Ayrıca, Bursa'dan İstanbul’a seyahat süresinin 1 saat 15 dakika olacağını belirtti.

Bakan, Bursa’da devam eden birçok projeye de değinerek, 24 karayolu projesinin toplam bedelinin 20 milyar TL’nin üzerinde olduğunu söyledi. Kuzey Çevre Otoyolu projesinin yakın takipte olduğunu ve tamamlanmasının ardından çevre yolu kapasitesinin artırılacağını vurguladı.

Şehir içindeki projelerle ilgili olarak, Çalı yolu karayolları sorumluluk ağında olmadığını belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin önceki yönetimi ile varılan mutabakatın gereğini vurgulayan Uraloğlu, metro araçları alım süreçlerine de değindi. 68 metro aracının alınmasıyla ilgili bakanlıklarının sorumluluğu olmadığını, bu konunun Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, şehir hastanesine bağlanacak hafif raylı sistemle ilgili çalışmaların devam ettiğini, Görükle hattının projelendirilmesinin Bursa Büyükşehir Belediyesi üzerinden yürütüldüğünü belirtti. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Bursa’nın ulaşım altyapısının güçlendirileceğini sözlerine ekledi.