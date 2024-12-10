Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ’Meyveciliği Geliştirme Projesi’ kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeli Trabzon hurması ve yaban mersini fidanı desteği sağlayacak.

Kocaeli’de katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini ve meyve üreticiliğini artırmak amacıyla “Meyveciliği Geliştirme Projesi’ni” hayata geçiren büyükşehir belediyesi, kırsal kalkınma hamlesine devam ediyor. Proje kapsamında büyükşehir, bu yıl da üreticilere yüzde 50 hibeli Trabzon hurması ve yaban mersini fidanı desteği verecek.

Trabzon hurması fidanı Kocaeli genelinde, yaban mersini fidanı ise uygun toprak yapısı (düşük ph 4,5 – 5,5 ) ve yağış rejimi çok alan yüksek yerlerde yetişmesi nedeniyle sadece Başiskele, Kartepe, Karamürsel ve Gölcük ilçelerindeki üreticilere verilecek.

Yüzde 50 hibeli Trabzon hurması ve mavi yemiş yaban mersini fidanı desteği için talepler alınmaya başlandı. Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin, 2024 yılı güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne 13 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerekiyor. Üreticilerin destekten yararlanması için en az bir dekar ve üzeri bahçe kurulumuna sahip olması gerekiyor.