Üsküdar Belediyesi tarafından, “Dünya Çocuk Hakları Günü”nde “Çocuk Gözü İle Üsküdar” Çocuk Meclisi düzenlendi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, “Bu anlamlı gün, dünyanın her yerindeki çocukların haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda hepimize büyük bir sorumluluk yüklüyor” dedi.

“20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” kapsamında, Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen “Çocuk Gözüyle Üsküdar” temalı Çocuk Meclisi, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Çocuklar, “Eğitime Erişim Hakkım Var”, “Ben Çocuğum, İşçi Değilim”, “Temiz Bir Çevrede Yaşamak Benim Hakkım” ve “Dengeli ve Düzenli Beslenmek Benim Hakkım” yazılı dövizler taşıyarak Üsküdar Belediyesi meclis salonunda yerlerini aldı. Mecliste, “Eşit Eğitim Hakkı”, “Spor Hakkı”, “Bilişim ve Teknoloji Hakkı”, “Eğlence Hakkı” ve “İlçemi Tanıma Hakkı” gibi çocukların haklarını ve ihtiyaçlarını içeren toplam 30 maddelik gündem ele alındı.

Başkan Dedetaş, çocukların taleplerini tek tek dinleyerek çözüm önerilerine ilişkin yapılması gereken uygulamaları gerçekleştireceklerini söyledi. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Dedetaş, tüm dünya çocuklarının haklarının korunması ve geliştirilmesinin herkesin sorumluluğunda olduğuna vurgu yaparak, “Bu anlamlı gün, dünyanın her yerindeki çocukların haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda hepimize büyük bir sorumluluk yüklüyor’’ dedi.

“Belediye olarak 11 farklı birimimizde 5 bin 607 Üsküdarlı çocuğumuza hizmet veriyoruz”

Üsküdar Belediyesi olarak çocuk dostu bir ilçe oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Dedetaş, “Amacımız, her çocuğun eşit bir şekilde eğitim, sağlık, oyun oynama ve temiz bir çevre hakkından faydalanmasını sağlamak. Bunun için şu ana kadar hayata geçirdiğimiz ve bundan sonra uygulamaya koyacağımız projelerle, çocukların sesini duyan, onlara önem veren bir yönetim anlayışını benimsemeye devam edeceğiz. Üsküdar Belediyesi olarak 11 farklı birimimizde 5 bin 607 Üsküdarlı çocuğumuza hizmet veriyoruz” dedi.

‘’Çocuk Gözü ile Üsküdar’’ temalı oturum sayesinde çocuklar, Üsküdar belediye başkanıyla bire bir iletişim kurarak fikirlerini ifade etme fırsatı bulurken, salonda neşeli anlar da yaşandı.