Üsküdar’da İETT otobüsünden sızan mazot nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda araç kaza yaptı. Rampada kontrolden çıkan araçlar kaldırıma ve duvarlara çarptı. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Olay, sabah saatlerinde Üsküdar Rasathane Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir İETT otobüsünden henüz belirlenemeyen nedenle yola mazot sızdı. Rampalı yapıya sahip olan cadde, dökülen mazot nedeniyle adeta buz pistine döndü. Yolda seyreden araçlar mazot nedeniyle kayarak kontrolden çıktı. Bazı araçlar kaldırıma çıktı, bazıları ise yol kenarındaki duvarlara çarptı. Zincirleme kazalar sonucunda çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatırken, belediye ekipleri mazot dökülen yolda temizlik çalışması yaptı. Tazyikli suyla yıkanan yol, bir süre sonra tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle esnafı Zekeriya Şimşek, "Sabahleyin yukarı çıkarken baktık yağ gibi bir şey akıyor. Epey bir uğraştık, yukarıyı bir görseniz olduğu gibi bitti yani. Mazot yolun dibine kadar inmiş" dedi.