Üsküdar Bulgurlu'da bir site içerisindeki 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken, site sakinleri sokağa döküldü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Üsküdar Bulgurlu Mahallesi Uzundere Sokak üzerinde bulunan bir site içerisindeki 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede çatıyı sarması üzerine büyük panik yaşayan site sakinleri kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonrası binada maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı.