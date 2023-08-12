Yaşanan acı dolu olay, üst geçitten atlayan bir vatandaşın feci şekilde can verdiği trajik bir tabloya dönüştü. Korkunç olayda, vatandaşın üst geçitten atlamasının ardından iki otomobil ve bir tırın altında kalarak metrelerce sürüklendiği belirtildi. Ancak ağır yaralanan vatandaş, hastanede yapılan tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın vuku bulduğu saat 16.30 civarında, İstanbul TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde gerçekleşen bu trajedi, aniden gerçekleşen bir atlayışla başladı. Üst geçide çıkan vatandaş, araçların üzerine aniden atlayarak dehşet verici bir zincirleme kaza başlattı. İddiaya göre, vatandaşın aniden yola düşmesi sonucu önce bir panelvan araç çarptı ve ardından kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra ise bir tırın altında kalarak uzun bir mesafe boyunca sürüklendi. Son darbeyi ise seyir halindeki bir otomobil vurarak verdi.

Görgü tanıklarının hemen ihbar etmesiyle birlikte, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, trafik akışını kontrol altında tutmak için geçici önlemler aldı. Ancak bu acı dolu kaza sonucunda ağır yaralanan vatandaş, sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kameraya yansıyan görüntülerde, üst geçitten atlayan vatandaşın düştüğü anın yanı sıra, yere düşen saati ve gözlüğü de açıkça görülebiliyor. Ne yazık ki, henüz kimliği belirlenemeyen bu vatandaşın hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi. Polis ise olayın ayrıntılarını aydınlatmak amacıyla yoğun bir şekilde soruşturmasını sürdürüyor.