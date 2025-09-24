Nilüfer Belediyesi’nin “2025 Yılın Yazarı Rıfat Ilgaz” etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Fabrika Okumaları” söyleşisi, Minteks fabrikasında gerçekleşti. Tiyatro ve sinema oyuncusu Vahide Perçin’in katıldığı program, fabrika bahçesinde gerçekleştirildi. Söyleşiye Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Emre Karagöz, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir, oyuncu Vahide Perçin’in kızı Alize Gördüm, oyuncu Altan Gördüm, Minteks Grup Başkanı Özkan İrman’ı temsilen İhsan İrman, Minteks Yönetim Kurulu Üyeleri Irmak İrman Gazioğlu ve Arda İmran ile fabrika çalışanları katıldı.





Bu programa davet eden Nilüfer Belediyesi ve Minteks’e teşekkür eden Perçin, burada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Rıfat Ilgaz’ın edebi yönü ve yazarlığından bahseden Perçin, birçok eserinin bulunduğunu, en çok hatırlananın ise Hababam Sınıfı olduğunu dile getirdi. Ilgaz’ın toplumcu, gerçekçi bir yazar olduğunu belirten Perçin, “Hem yazar, hem şair olarak çok kapsamlı ve birikimli bir insan. Toplumcu, gerçekçi yani hayatın içinde seni, beni, bizi, sorunlarımızı anlatan, onları hikayeleştiren, onları dert eden bir yazar. O yüzden kıymetli birisi. Sizlerle bu öyküyü paylaşacağım için de çok mutluyum” diye konuştu.



Okuma bölümünde Rıfat Ilgaz’ın “Nerede o eski ustalar” isimli eserinden “At oğlum” öyküsünü okuyan Perçin, daha sonra çalışanların merak ettikleri soruları yanıtladı. Programın sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Minteks yöneticileri Perçin’e teşekkür etti.