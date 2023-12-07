Gram altın Aralık ayında bir dizi zirve denemesi gerçekleştirdi. Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verisinin açıklanması, önümüzdeki hafta ise enflasyon verisinin takip edilmesi bekleniyor. Ayrıca, 12-13 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan Federal Rezerv (FED) faiz kararı toplantıları da altın piyasalarında belirleyici olabilir.

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu faktörlerin emtia fiyatlarını olumlu yönde etkileyebileceğini vurgulayarak, altın fiyatlarında bir yükselişin devam edebileceğini belirtti. Memiş, 2024 yılına dair yeni bir uyarıda bulunarak, ons altın için 2.024 dolar seviyesini işaret etti.

Uzman, açıklamasını hatırlatarak,

"2.020 dolar seviyesinden sonra tekrar bir toparlanma isteği olduğunu ve 2.024 yılında 2.350 dolar seviyesine kadar bekleyebilecek yatırımcının da bu seviyeleri tekrar alım fırsatı olarak değerlendirebileceğini söylemiştim. 'Kendini riske atmak istemeyen yatırımcı da 2.020 dolar seviyesinden yüzde 50 alım yapabilir.' uyarılarım vardı. Aynı düşüncem geçerli. Aralık ayının adını 'son tur' koymuştum. Euro dolar paritesinde, euro TL kurunda, borsada, döviz kurlarında, altın fiyatlarında, gümüş fiyatlarında adını 'son tur' olarak koyduğumuz bu süreç bu hafta gerçekleşmiş oldu.

"Bunlar son tur"

Bunu bir kenara not yazmanız gerekiyor. O düşüş beklentilerimiz gerçekleşti. Hem euro - dolar paritesinde, hem euro TL kuru tarafında, hem ons tarafında, hem gram altın tarafında bütün beklentilerimiz gerçekleşmiş oldu. Bu günleri fırsata çevirmek lazım. Bunlar son turdur arkadaşlar. Bundan sonraki süreçlerde fırsat vermeden yukarı yönlü hareketlerine devam edecek enstrümanlar karşımızda durmakta. Alan alır, almayan almaz; kendi bilir. Ama bunun adı son turdur. Bundan sonra bir tur daha beklemediğimi ifade etmek isterim."

Uzman, ons altın için belirlediği 2.024 dolar seviyesindeki direncin aşılması durumunda, bir sonraki önemli seviyenin 2.080 dolar olduğunu belirtti;