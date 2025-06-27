Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Orhangazi’nin Çakırlı Mahallesi yakınlarındaki İznik Gölü sahilinde bulunan bir arazi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bir çiftlikte çalışan ve Afganistan uyruklu olduğu belirlenen A.A. (18) ve D.K. (18) isimli iki şahıs, akşam saatlerinde yevmiyelerini alarak çiftlikten ayrıldı.

Kısa bir süre sonra göl kenarındaki arazi yolunda yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği A.A. olarak tespit edilen gencin yanında bulunan motosikletin ise çalıştıkları çiftliğe ait olduğu öğrenildi. Cinayet sonrası kayıplara karışan D.K.’nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Sabah saat 06.00 sularında D.K., Orhangazi-İznik karayolu kenarında yürürken jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.