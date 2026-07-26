MTV, her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksit halinde ödeniyor. İkinci taksit döneminin bitmesine yalnızca 5 gün kaldı.

MTV Ödemesi Nereden Yapılabilir?

Ödemeler, Dijital Vergi Dairesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Anlaşmalı bankaların kartları, banka hesabından havale ve yurt dışındaki bankalara ait kartlarla da ödeme yapılabiliyor.

Araç sahipleri ayrıca vergi daireleri, PTT şubeleri ve tahsilat yetkisi bulunan bankalar aracılığıyla işlemlerini tamamlayabiliyor.

İnternetten ödeme yapacak vatandaşların sahte sitelere karşı dikkatli olması gerekiyor. İşlemlerin yalnızca GİB’in ve bankaların resmi internet adreslerinden yapılması öneriliyor.

MTV’den Kimler Muaf?

Yüzde 90 ve üzeri engelli kişilerin adına kayıtlı araçlardan MTV alınmıyor. Engellilerin kullanımına uygun özel tertibatlı araçlar ile bazı diplomatik araçlar da vergiden muaf tutuluyor.

Kamu kurumları, belediyeler, sosyal güvenlik kuruluşları, köy tüzel kişilikleri, mahalli idare birlikleri ve Kızılay adına kayıtlı taşıtlar da MTV kapsamının dışında yer alıyor.

MTV Tutarları Nasıl Belirleniyor?

Ödenecek vergi, aracın yaşı, motor hacmi, motor gücü, türü, değeri ve ağırlığına göre değişiyor.

Motor hacmi 1300 cc’ye kadar olan ve değeri 541 bin lirayı geçen araçlarda yıllık MTV tutarı 1-3 yaş için 6 bin 902 lira, 4-6 yaş için 4 bin 807 lira, 7-11 yaş için ise 2 bin 693 lira olarak uygulanıyor.

Motor hacmi 1301-1600 cc arasında bulunan ve değeri 541 bin lirayı aşan araçlarda ise yıllık vergi 1-3 yaş için 12 bin 28 lira, 4-6 yaş için 9 bin 12 lira, 7-11 yaş için 5 bin 220 lira olarak belirleniyor.