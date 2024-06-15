Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, koruma altındaki çocuklarla bayram münasebetiyle bir araya geldi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocukları ziyaret etti. Çocukların Kurban Bayramını kutlayan Demirtaş, çeşitli hediyeler takdim etti. Onlarla tek tek ilgilenen Demirtaş, "Bir çocuk gülümserse dünya gülümser. Çocuklarımızın neşeleri en büyük hazinemizdir. Bayram coşkusunu ve sevincini çocuklarımızla paylaşmak istedik. Hepsine hayırlı ömürler diliyorum. Nice bayramlara kavuşmanızı Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.