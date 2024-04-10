Vali İlhami Aktaş, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Kepez Polis Merkezi Amirliği, Tekzen Polis Uygulama Noktası, Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD İl Müdürlüğü, İl Merkez Jandarma Komutanlığı, Anafartalar Polis Merkezi Amirliği, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik Botu ve Çanakkale Havalimanı ile DHMİ Kurtarma ve Yangın İstasyonunu ayrı ayrı ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, bayram mesaisi yapan personelleri yalnız bırakmadı.

Görevli personeller ile bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami Aktaş, bayram mesaisi yapan personellerin Ramazan Bayramlarını tebrik ederek çalışanlara görevlerinde kolaylıklar diledi.

Vali İlhami Aktaş’a ziyaretler de Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadi Akman ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran eşlik etti.