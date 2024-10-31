Bursaspor Ziraat Türkiye kupası 3. Tur maçında evinde 7 Eylül Turgutluspor’u ağırladı.

Bursaspor mücadeleye rotasyonlu bir kadro ile çıktı işte Bursaspor’un ilk 11’i

Zekeriya Topayan

Furkan Emre Ünver

Barış Dalkıran

Hamza Gür

Sedat Cengiz

Bora Yılmaz

Mücahit Can Akçay

Furkan Saki

Mustafa Genç

Bilal Güney

Hamza Baran Arıkan

Yaklaşık 35 bin Bursaspor taraftarı, maçın başından beri müthiş desteği devam ediyor. maçta 20. Dakika oynanırken 0-0 eşitlik devam ediyor.

Bursaspor maçı 33. Dakikasında Mücahit Can Akçay’ın kafasından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

35. Dakikada Turgutluspor adına Arda Köksal’ın vuruşu az farkla auta gitti.

Maçın 42. Dakikasında Serkan Yeşilyurt sert bir şut çıkardı, top üstten auta gitti.

44. Dakikada Bursaspor’da Mücahit Can Akçay ve Sedat Cengiz’in arda arda vurduğu kafa vuruşlarını kaleci Mehmet Yağmur kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı Bursaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın 2. Yarısı Turgutluspor’lu futbolcuların vuruşuyla başladı.

52. Dakikada Bursaspor penaltı kazandı topun başına geçen Sedat Cengiz topu filelere gönderdi ve skoru 2-0’a getirdi.

64. Dakikada Turgutluspor’da Serkan Yeşilyurt topu ağlara gönderdi 2-1

Maçın 80. Dakikasında Sedat Cengiz’in şutunu Kaleci Mehmet Yağmur kontrol etti.