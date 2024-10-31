Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın dairesinde 2 kardeşin çakmakla oynaması nedeniyle meydana gelen yangında 5 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Yangın saat 23.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Latif sokaktaki 3 katlı apartmanın 2. Katında meydana geldi. İddiaya göre 6 yaşındaki Baran Ç. Ve ablası Ecrin Ç.(10) ile yatak odasında çakmakla oynamaya başladılar. Çakmaktan çıkan kıvılcım battaniye ve yorganları tutuşturdu. Çocuklar bğr anda bağırmaya başladı. Sesi duyan anne Anne Nuriye Ç.(39), yangını söndürmeyi başaramayınca İtfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdüler. Dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yangın sonucu yatak odasında hasar meydana geldi.