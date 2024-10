Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde çalışanlarına yönelik eğitim düzenledi.

Eğitimde meme kanserini önleyen bitkilerden alınabilecek vitaminlere kadar erken teşhisle ilgili yapılabilecek konularla ilgili bilgiler verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Doktor Serpil Kara, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” dolayısıyla düzenlenen eğitimde hastalığa ilişkin bilgiler verdi. Erken teşhisin diğer kanser türlerine oranla çok daha hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayan Doktor Serpil Kara, kişinin kendisinin elle muayene etmesinin erken teşhis için çok önemli olduğu vurgusunu yaptı.

"Kanseri önlemek mümkün"

Geçtiğimiz yılın verilerine göre her sekiz kadından birinin meme kanserine yakalanma riski olduğunu dile getiren Dr. Kara, bu sene oranın arttığını ve her yedi kadından birinin meme kanserine yakalanma riskinin olduğunu söyledi. Farkındalığı artırmak ve meme kanserini önlemek için karnabahar, brokoli, zencefil, Brüksel lahanası, ay çekirdeği, susam, lahana gibi sebzeleri tüketmek gerektiğini belirten Dr. Kara, selenyum, iyot, A, D, E, C, K gibi vitaminleri gerekli miktarda almak gerektiğini söyledi. Nar ve turunçgil kabuklarından çay yapmaya kadar birçok bilgi veren Doktor Serpil Kara, “Günümüzde kullandığımız telefon, bilgisayar, tablet gibi cihazlardan mümkün olduğunca uzak durmalı. Atalarımız gibi sağlıklı besinlerle beslenmeli, paketli gıdalardan uzak durmalıyız” diye konuştu.

"Erken teşhis hayat kurtarır"

2022 yılı kanser verilerine göre kadınlarda dünyada en çok meme kanserine yakalanma riskinin olduğunu, her iki cinsiyet geneline bakıldığında ise yine meme kanserine yakalanma riskinin birinci sırada yer aldığını dile getiren Doktor Kara, "Kansere yakalanma riskinin yüksek olmasına rağmen ölüm oranın ikinci sırada yer almasını ise erken teşhise bağlıyor. Diğer kanser türlerine oranla meme kanserinin teşhisinin dikkat edildiği takdirde çok daha kolay olduğunu söyleyen Doktor Serpil Kara “ 40 yaşın üzerindeki kadınların meme kanserine yakalanma riski daha yüksek olsa da her 25-40 yaş aralığındaki kadınların da risk taşıdığını unutmamamız gerekiyor. Bu doğrultuda erken teşhis için öncelikle kişinin kendini muayene etmesi çok önemli” dedi.

Eğitime katılan personel Kader Engin, “Eğitim çok güzeldi. Daire Başkanımız da gerçekten güzel anlattı. Bayağı bilinçlendik, bilmediğim şeyleri de öğrenmiş oldum” dedi.

Zabıta personeli Emel Eren, “Gerçekten meme kanserinde erken tanı çok önemli. Her kadın ayna karşısında bu muayeneyi yapmıyor, bilmiyor. Bazen bilinçsizce davranıyoruz. Böyle eğitimlerin daha sık olması ve herkese yaygınlaşması lazım” diye konuştu.

Personel Gülşen Orhan, “Bu eğitimi çok beğendim. Böyle eğitimlerin devam etmesini istiyoruz. O yüzden sağlığımız için, kendimiz için, eğitimin olması, bilinçlenmemiz gerek” dedi.

Kadınların erken teşhis için teşvik edilmesini, bilinçlendirilmesini takdir ettiğini dile getiren Feride Akbıyık Şimşek, “Hem eğitim hem beslenme açısından bilinçlendirilmemiz çok güzel” diye konuştu.

Eğitimde oldukça bilgilendiğini dile getiren Şebnem Şara, “Bu eğitim bizim için özellikle kadınlar için çok kıymetli” dedi.