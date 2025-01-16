Van'ın Erciş ilçesindeki Osmangazi İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Burcu Barış, okuma yazma öğrenen birinci sınıf öğrencileri için özel bir etkinlik organize etti.

Bakanlığın resmi internet sitesinde de yer alan habere göre çevre bilinci kazanmaları amacıyla önce Van Gölü kıyısında öğretmenleriyle temizlik yapan öğrenciler, daha sonra teknedeki programa katıldı. Burada öğrencileri için sobada kestane ve patates pişiren Barış, çocuklarla oyunlar oynayarak güzel bir gün geçirmelerini sağladı.

Etkinlikte öğrencilerine çevre bilincini de aşılamaya çalıştığını anlatan sınıf öğretmeni Burcu Barış, çevreyi korumanın önemi hakkında öğrencilerle konuştuklarını belirterek, ödüllendirmek amacıyla tekne gezisi düzenlediklerini, birlikte dans ederek, oyunlar oynadıklarını söyledi. Hayatlarında ilk defa tekneye binen bazı çocuklar ise, mutluluklarını dile getirdi.