Vestel’in küresel mobilite pazarında stratejik oyuncu olma hedefiyle kurduğu yeni şirketi Vestel Mobilite, geliştirdiği elektrikli araç şarj istasyonlarıyla, İstanbul’da düzenlenen uluslararası e-mobilite fuarı EV Charge Show’da yer aldı.

Son dönemde mobilite pazarına yönelik faaliyetlerini arttıran Vestel, e-mobilite sektörünün önde gelen uluslararası etkinliklerinden EV Charge Show’a katılıyor. Marka, 13-15 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyonda, 120 metrekarelik stant alanında, elektrikli araç şarj istasyonları alanında geliştirdiği ürün ve teknolojilerle fuarda yerini alıyor.

Gelecek dönemde üssel büyüme bekledikleri mobilite pazarına uzun yıllardır yatırım yaptıklarını vurgulayan Vestel Mobilite Genel Müdürü Hakan Kutlu, “Şirket olarak tüketici elektroniği alanında edindiğimiz derin bilgi birikimimizi, yazılım, donanım ve tasarım alanlarındaki güçlü yetkinliklerimizle mobilite sektörüne taşıyoruz. Bu birikim, bizi sürdürülebilir, yenilenebilir ve akıllı çözümler geliştirme konusunda güçlü kılıyor. Henüz dünya devi şirketlerin dahi ajandasına yeni giren geniş kapasiteli mobilite ürün ve çözümlerimizle böylesine önemli fuarlarda yer almak bizim için kritik öneme sahip. Önümüzdeki dönemde de mobilite çözümlerimizle, geleceğin ihtiyaçlarına yanıt vererek akıllı ve çevre dostu bir dünyaya katkı sağlamayı, küresel mobilite pazarında stratejik bir oyuncu olmayı amaçlıyoruz” dedi.

"Avrupa elektrikli araçlarını Vestel ile şarj ediyor"

Hakan Kutlu, şirketin ürettiği elektrikli şarj istasyonlarıyla bugüne kadar Türkiye’de ve Avrupa’da 30’a yakın ülkede, 250 binden fazla şarj soketi yerleşimi yapıldığını kaydetti. Kutlu, "Vestel ev tipi ve küçük işletmelere yönelik AC serisinin üretimine 2017’de başladı. Bugün 60kW, 120kW ve 180kW’lık hızlı tip şarj istasyonlarıyla çok hızlı şarj uygulamaları için 240kW’lık, 400kW’lık ve 720KW’lık daha güçlü çıkış sunan DC serimiz bulunuyor. DC ürünlerimiz sayesinde halka açık sayaçlı otoparklarda ve elektrikli filo depolarında, 10 ila 45 dakika arasındaki şarj süreleriyle bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltıyoruz. Bu yıl 720kW güç çıkışlı çok hızlı şarj istasyonumuzu da piyasaya sürdük, şimdiki hedefimiz 2025’te 1MW güç çıkışlı EVC’leri piyasaya sürmek. Yeni EVC’lerimizle sadece binek modellere değil toplu taşımada kullanılan elektrikli filo araçlarına da hizmet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Yerli üretimin gücüyle Avrupa’nın 30 ülkesinde

Farklı güç seçeneklerine sahip geniş ürün yelpazesiyle bugün birçok alandaki ihtiyaçlara yanıt veren şirket, geleceğin teknolojileri için de güçlü bir altyapı sunuyor. Tüm ürünlerini Türkiye’de ürettiklerinin altını çizen Hakan Kutlu, “Şirketimizin geniş satış ve servis ağı sayesinde Türkiye’nin 81 iline satış öncesi ve sonrasında hizmet sağlayabiliyoruz. Bu sayede ülkemizde AC/ DC ürün ihtiyacına sahip tüm müşterilerimizin yanında olarak enerji ihtiyaçlarına hızlıca karşılık verebiliyoruz. Öte yandan Avrupa’nın önde gelen ülkelerinin regülasyonlarına uygun üretilen AC/ DC tipi EVC’lerle geniş bir hizmet alanına sahibiz. Hem ülkemizde hem Avrupa’da birçok bölgeye ürünlerimizi ulaştırıyoruz, bu da güçlü bir ayak izine sahip olduğumuzun bir başka göstergesi” açıklamalarında bulundu.

Vestel teknolojisiyle temiz enerji depolanıyor

Yapılan açıklamaya göre Vestel Mobilite, enerji geçiş sürecinde büyük önem taşıyan batarya teknolojilerinde yenilikçi çözümler sunarak, güvenli ve kesintisiz enerjiye erişimi kolaylaştırıyor. Telekom, konut, ticari ve endüstriyel alanların yanı sıra güneş ve rüzgâr enerji santralleri için geliştirdiği enerji depolama sistemleriyle şirket, çevre dostu ve maliyet etkin bir alternatif sağlıyor. Şebekeye bağımlılığı azaltan bu sistemler, kullanıcılarının elektrik kesintileri sırasında kesintisiz enerji sağlamasına olanak tanırken, enerji maliyetlerinde de yüzde 20-30 oranında tasarruf etmelerine yardımcı oluyor.

Bugün dünyada güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik depolama çözümlerinin hızla yaygınlaştığını vurgulayan Hakan Kutlu, "Özellikle Avrupa ülkelerinde güneş panelleri aracılığıyla gündüz enerji depolayan pek çok aile var. Batarya çözümleri sayesinde biriktirilen bu enerji, akşam evlerde kullanılıyor. Bu çevreci çözüm enerji maliyetlerinde de önemli tasarruf sağlıyor. Vestel bu bakış açısıyla konut, ticari/endüstriyel ve yenilenebilir güneş/ rüzgâr enerji santralleri için enerji depolama sistemleri üretiyor. Hem konut hem de toplu kullanım için bu alanda ilk 75kWh ve 300kWh’lık ürünleri pazara Vestel sürmüştü. Bu yıl da güneş/rüzgâr enerji santralleri için 5MWh’lik depolama ünitelerini piyasaya süreceğiz" dedi.