Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılına başladı.

Fakülte bahçesinde düzenlenen etkinliğe BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Dekan Prof. Dr. Bayram Şenlik, dekanlık yönetimi, akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa’nın yükseköğretim çınarı olan üniversitesinin yeni dönem itibariyle 50. kuruluş yıldönümünü kutlayacaklarını vurguladı. Hayatın her alanında var olan, toplumla bütünleşen ve mevcut sorunlara çözüm önerileri sunan BUÜ’nün gelecek yıllarda da aynı misyon ile çalışmaya devam edeceğinin altını çizen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Üniversitemiz, yürüttüğü faaliyetler ve eğitim-öğretim kalitesi ile Türkiye’nin yüz akı olmaya devam ediyoruz. 50 yılı geride bıraktığımız bu süreçte tüm akademisyenlerimizle, öğrencilerimizle ve mezunlarımızla gurur duyduk. Veteriner Fakültemiz de üniversitemize her zaman kıymetli katkılar sunmuş gözbebeğimiz olan fakülteler arasında yer alıyor. Ülke genelinde alanındaki en iyi 3 fakülte arasında gösterilmeye devam ediyor. Bu kalitenin artması için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Programı düzenleyen dekanlığımız ve katılan herkese teşekkür ediyorum. Yeni dönemin hepimize hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Şenlik ise yeni dönemi keyifli bir şekilde başlatmak için böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini söyleyerek, “Hep birlikte eğitim-öğretim yılına başlamak ve birlikteliğimizi artırabilmek adına güzel bir program organize ettik. 2024 YKS sonuçlarına göre tercih edilme sıralamasında en üst sıralarda yer aldık. Fakültemizin en iyiler arasında yer almasına katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Bu niteliğin devam etmesi ve çok daha iyi seviyelere gelebilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni dönemde de aynı anlayışla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Yüzlerce öğrenci, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda davetlinin de katıldığı kahvaltı organizasyonu yeni döneme dair bilgilendirmelerin ardından sona erdi.