VitrA Karo, Bozüyük’teki fabrikasında yeni hat yatırımı yaptı. Daha büyük ve daha ince duvar karoları üretilmesini sağlayan yeni yatırımla aynı zamanda yakıt tüketimi kaynaklı yıllık 2 bin 205 ton karbondioksit salımının da önüne geçilecek.

Karo seramik alanında son beş yıldır Türkiye’nin ihracat şampiyonu unvanını koruyan VitrA Karo, büyük ebatlı duvar karosu üretimi için yeni bir yatırıma imza attı. Bilecik Bozüyük’teki VitrA Üretim Kampüsü’nde hayata geçirilen hat yatırımı, 2 bin 700 milimetre genişliğinde ve 105 metre uzunluğundaki büyük ebatlı duvar karolarının tek pişirim üretilebilmesine olanak tanıyor.

Renovasyon kapsamında yapılan ve 6 ayda tamamlanan yatırım, VitrA Karo’nun duvar karosu bazında farklı tipteki tüm ürünleri üretebilmesini sağlıyor. Yeni hatta, 30x90, 33x100 ve 40x120 cm boyutlarında, 7 mm kalınlığında ince duvar karoları üretilebiliyor. VitrA’nın farklı dokuları bünyesinde barındıran, kendi içinde uyumlu, birbirleri ve farklı koleksiyonlar ile kombinlenebilir yeni duvar koleksiyonu Set7.0 serisinde de ince duvar karoları bulunuyor. 40x120 cm’lik boyutu ve 7 mm kalınlığı ile SET7.0 Emotion; tasarımı ve mat doğal yüzey üzerindeki özel ışıltılı malzemelerin zengin kullanımıyla seçkin bir atmosfer oluşturarak bulunduğu mekana duygusal bir hava katıyor. Geometrik rölyef ve özel ışıltı efektli yaprak dekorlarıyla hareketlendirilen SET7.0 Motion ise 30x90cm ebadı, 7 mm kalınlığı ve şık dekorları ile uygulandığı mekâna endüstriyel bir görünüm kazandırıyor.

Büyük ebatlı ve ince duvar karosu yatırımıyla, yurt içi ve dışından gelen taleplere cevap vereceklerini belirten VitrA Karo CEO’su Hasan Pehlivan, “Üretim tesisimizde devreye aldığımız yeni hatla, karolarımızın boyutlarını büyütürken, kalınlıklarını azalttık. Daha da önemlisi, enerji verimli ve modern yeni pişirme fırınımızla, yakıt tüketimi kaynaklı yıllık 2 bin 205 ton karbondioksit salımının önüne geçeceğiz” açıklamasını yaptı.

VitrA Karo’nun sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalarına da değinen Hasan Pehlivan, “Karbon salımı konusunda yaptığımız iyileştirici çalışmalar sayesinde, 2018 yılına göre ürün bazında karbon ayak izimizi yüzde 60’a varan oranlarda azalttık. Bu başarımızı da onaylanmış Çevresel Ürün Beyanı (EPD) belgelerimizle tescilledik” dedi.