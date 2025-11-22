Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray karşısında 3 puanı kaybettiklerinden dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray’a 3-2 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, "İlk yarı istediğimiz gibi geçen bir oyun vardı. İkinci yarıda arka direkte yakaladığı pozisyon gol olsa şu an farklı bir şey konuşurduk. Belki 1 puana üzüldük diye düşünüyorsunuz ama 3 puanı kaybettik diye üzülüyorum. Ne dediysem yapmaya çalışan bir takım vardı. İlkay’ın oyuna girişi Galatasaray adına etkili oldu. Galatasaray’ın kenar ortalardan pozisyona girdiğini biliyorduk. Bunları hafta içinde çalışmıştık. Galatasaray ile oynuyorsunuz, yakaladığınız pozisyonları değerlendirmeniz lazım. İlk yarı istediğimizi yaptık. Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Bu şekilde mücadele etmek bile benim için mutluluk verici. Aynısını oyunculara da söyledim. Hepsi çok üzgünler. 1 puanı kaçırdığımız için değil, galip gelemediğimiz için üzgünler" diye konuştu.