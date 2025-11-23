Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Ümraniyespor, sahasında Bodrum FK’Yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, "Öncelikle oyuncularımızı canı gönülden tebrik ediyoruz. Bugün sahada gösterdikleri performans takdire şayan bir performanstı. Onların bu mücadeleleri inşallah giderek artacaktır. Herkesin gördüğü gibi Bodrum FK gibi hücum aksiyonları çok etkili olan bir takıma karşı maç içinde pozisyon vermediler. Yanılmıyorsam maç içerisinde 1 tane direkten dönen şutları var. Maça başlayan ve sonradan giren oyuncularımı tek tek canı gönülden kutluyorum. Bu maçtan sonra, önümüzdeki haftaki maçı da kazanarak yukarılara doğru tırmanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA