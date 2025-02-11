Doç. Dr. Ergenç, inmenin, beyin damarlarının tıkanması sonucu gelişen ve çok hızlı müdahale gerektiren bir hastalık olduğunu belirterek, "İnme hastalarında zamanla yarışıyoruz. Belirtilerin başlamasından itibaren ilk 4-4,5 saat içinde hastaneye ulaşan hastalarımıza, damar yolu ile verilen trombolitik tedavi sayesinde pıhtıyı eriterek beyin hasarını en aza indirebiliyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızın inme belirtilerini iyi bilmesi ve böyle bir durumla karşılaştığında vakit kaybetmeden 112 Acil Servis’i araması hayati önem taşıyor" dedi.

İnmenin erken belirtileri arasında kol ve bacakta güçsüzlük, konuşma bozukluğu ve yüzde kayma gibi durumların yer aldığını ifade eden Ergenç, özellikle yaşlı nüfusun yoğun olduğu Yalova’da bu ünitenin hizmet vermesinin büyük bir avantaj olduğunu vurgulayarak, "Hastanemizde erken başvuran hastalara trombolitik tedavi uygulayarak, felç riskini en aza indirmeye çalışacağız. Daha ileri tedaviye ihtiyaç duyan hastalarımız ise, uygun şartlar sağlanarak İnme Merkezi bulunan hastanelere sevk edilecektir" diye konuştu.

Ergenç, inme konusunda vatandaşları bilinçli olmaya ve erken müdahalenin önemini kavramaya davet etti.